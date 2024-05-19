Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
BRİGHTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
BRİGHTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Manchester United ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 3-2 mağlup etmişti.
Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea'ye 2-1 mağlup olmuştu.
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