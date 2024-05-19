Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:57
Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

BRİGHTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

BRİGHTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Manchester United ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 3-2 mağlup etmişti.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Chelsea'ye 2-1 mağlup olmuştu.


manchester united haberleri brighton haberleri premier lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

İngiltere Premier Lig'de düğüm son maçlarda çözülecek! Manchester City mi Arsenal mı şampiyon olacak?

İngiltere Premier Lig'de düğüm son maçlarda çözülecek! Manchester City mi Arsenal mı şampiyon olacak?
Göksel Gümüşdağ: 'Manchester City ile imzayı attık'

Göksel Gümüşdağ: 'Manchester City ile imzayı attık'
Manchester City'e Ederson'dan kötü haber

Manchester City'e Ederson'dan kötü haber
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıza Çalımbay'dan tepki: 'Beşiktaş camiasına yakışmadı'

Rıza Çalımbay'dan tepki: 'Beşiktaş camiasına yakışmadı'
kesime hazırlanan büyükbaşa eziyet kamerada

kesime hazırlanan büyükbaşa eziyet kamerada
Özel izin ile yetiştiriliyor! 200 metrekare alanda üretim yaparak 1 yıl geçinecek para kazanıyorlar

Özel izin ile yetiştiriliyor! 200 metrekare alanda üretim yaparak 1 yıl geçinecek para kazanıyorlar
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Balık burcu yorumu
Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu

Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 kova burcu yorumu
Soru bankasındaki bir soruda 'Türkiyeli' ifadesi kullanan yazarın işine son verildi

Soru bankasındaki bir soruda 'Türkiyeli' ifadesi kullanan yazarın işine son verildi
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu