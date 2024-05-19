İngiltere Premier Lig'de düğüm son maçlarda çözülecek! Manchester City mi Arsenal mı şampiyon olacak?

İngiltere Premier Lig'de şampiyon son hafta belli olacak. Lider Manchester City kendi sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Takipçisi Arsenal ise kendi sahasında Everton ile mücadele verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:48
İngiltere Premier Lig'de düğüm son maçlarda çözülecek! Manchester City mi Arsenal mı şampiyon olacak?
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İngiltere Premier Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yaşanacak.

Son haftaki maçların ardından Manchester City veya Arsenal'dan biri şampiyonluğunu ilan edecek. Son maçlar öncesi Manchester City'nin iki puanlık avantajı bulunuyor.

ARSENAL'IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Ligde 88 puanla lider durumda bulunan Manchester City, sahasında West Ham United ile karşılaşacak.

Manchester City'yi iki puan geriden 86 puanla takip eden Arsenal ise sahasında Everton'ı konuk edecek. Arsenal'ın kulağı bir yandan da Manchester City'nin puan kaybetmesinde olacak.

İşte son haftadaki tüm maçların saat 18.00'de başlayacağı Premier Lig'de maç programı:

Manchester City - West Ham United

Arsenal - Everton

Brentford - Newcastle United

Brighton - Manchester United

Burnley - Nottingham Forest

Chelsea - Bournemouth

Crystal Palace - Aston Villa

Liverpool - Wolverhampton

Luton Town - Fulham

Sheffield United - Tottenham


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