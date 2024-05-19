İngiltere Premier Lig'de düğüm son maçlarda çözülecek! Manchester City mi Arsenal mı şampiyon olacak?
İngiltere Premier Lig'de şampiyon son hafta belli olacak. Lider Manchester City kendi sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Takipçisi Arsenal ise kendi sahasında Everton ile mücadele verecek.
İngiltere Premier Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yaşanacak.
Son haftaki maçların ardından Manchester City veya Arsenal'dan biri şampiyonluğunu ilan edecek. Son maçlar öncesi Manchester City'nin iki puanlık avantajı bulunuyor.
ARSENAL'IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ
Ligde 88 puanla lider durumda bulunan Manchester City, sahasında West Ham United ile karşılaşacak.
Manchester City'yi iki puan geriden 86 puanla takip eden Arsenal ise sahasında Everton'ı konuk edecek. Arsenal'ın kulağı bir yandan da Manchester City'nin puan kaybetmesinde olacak.
İşte son haftadaki tüm maçların saat 18.00'de başlayacağı Premier Lig'de maç programı:
Manchester City - West Ham United
Arsenal - Everton
Brentford - Newcastle United
Brighton - Manchester United
Burnley - Nottingham Forest
Chelsea - Bournemouth
Crystal Palace - Aston Villa
Liverpool - Wolverhampton
Luton Town - Fulham
Sheffield United - Tottenham
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