Brighton Teknik Direktörü açıkladı: Ferdi Kadıoğlu'ndan müjde!
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın teknik direktörü Fabian Hürzeler, milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sahalara dönüşü hakkına açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu için önemli bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertli ekibin 30 milyon Euro'ya gönderdiği milli oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiliz ekibinde beklenen forma şanslarını bulamadı.
Şu ana kadar 8 resmi maçta yalnızca 440 dakika süre alabilen Ferdi Kadıoğlu, sezon sonundan önce geri dönebilir.
TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI
Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Premier Lig'in 33. haftasında Brentford'a konuk olacakları maç öncesi konuştu.
"James Milner ve Ferdi Kadıoğlu'nu sezon bitmeden yeniden görebilecek miyiz" sorusuna Fabian Hürzeler, "Evet, şansları var" cevabını verdi.
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #sakatlık
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