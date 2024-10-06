Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 11:18
Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'nin yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'den naklen yayımlanacak.

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