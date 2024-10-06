Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.
BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'nin yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'den naklen yayımlanacak.
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