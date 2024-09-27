Dev maç öncesi... Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı!

Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, deplasmanda Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesi Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nu ilk 11'de başlatacağı iddia edildi.

Dev maç öncesi... Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:10

Brighton, 28 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea'ye konuk olacak.

NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığı habere göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk kez ilk 11'de şans verecek.

Haberde Hürzeler'in Chelsea maçı için Ferdi Kadıoğlu'nu Estupinan'ın önünde gördüğü ve formayı verebileceği belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla 2 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 30 dakika süre bulurken 1 gol atma başarısı gösterdi. 


Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #chelsea

İlgili Haberler

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, 1 puana razı oldu!

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, 1 puana razı oldu!
Ferdi Kadıoğlu ile rakibi arasında gerginlik: Hakem araya girdi...

Ferdi Kadıoğlu ile rakibi arasında gerginlik: Hakem araya girdi...
Brighton'da ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu: 'Hesabı açtım'

Brighton'da ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu: 'Hesabı açtım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler