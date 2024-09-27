Dev maç öncesi... Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı!
Premier Lig'in 6. haftasında Brighton, deplasmanda Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesi Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nu ilk 11'de başlatacağı iddia edildi.
Brighton, 28 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea'ye konuk olacak.
NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığı habere göre, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk kez ilk 11'de şans verecek.
Haberde Hürzeler'in Chelsea maçı için Ferdi Kadıoğlu'nu Estupinan'ın önünde gördüğü ve formayı verebileceği belirtildi.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla 2 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 30 dakika süre bulurken 1 gol atma başarısı gösterdi.
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #chelsea
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