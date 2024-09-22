Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, 1 puana razı oldu!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 18:34

Güncelleme: 22.09.2024 - 18:34

İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton ile Nottingham Forest karşılaştı.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Maçta Nottingham, 13. dakikada Wood'un penaltısıyla öne geçti. Brighton 42. dakikada Hinshelwood ve 45. dakikada Welbeck ile üst üste goller bularak öne geçti.

70. dakikada Sosa, Nottingham'a yeniden beraberliği getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

FERDİ YEDEKTE

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, maçta süre alamadı. Bu sonuçla birlikte Brighton ve Nottingham 9 puana yükseldiler.

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı ligde bir sonraki maçında deplasmanda Chelsea ile mücadele edecek.