Premier Lig verileri güncellendi: Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu.

Premier Lig verileri güncellendi: Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:26

İngiltere Premier Lig'de 2024-2025 sezonun 6. haftası tamamlandı. Manchester City ligde bu sezon ilk kez puan kaybederken Liverpool, Wolverhampton deplasmanında aldığı galibiyetle liderliğe yükseldi. Ligin 6. haftasının tamamlanmasının ardından 2024-2025 sezonunun ilk piyasa değeri güncellemesi yapıldı.

Transfermarkt verilerine göre Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın piyasa değeri 20 milyon Euro'luk artışla 200 milyon Euro'ya ulaştı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN PİYASA DEĞERİ 

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Brighton'a katılan Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değerinde değişiklik olmadı. 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirlendi.

REKORU EGALE ETTİ 

Sezona harika bir başlangıç yapan Haaland, 6 hafta sonunda 10 gol kaydetti. Haaland'ın yeni güncellemeyle değeri 200 milyon Euro'ya geldi. Yıldız oyuncu, Kylian Mbappe'nin rekoruna ortak oldu.

Erling Haaland'ın ardından listesinin ikinci sırasında takım arkadaşı Phil Foden yer aldı. Foden'ın değeri 20 milyon Euro'luk artışla 150 milyon Euro'ya ulaştı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 maçta forma giyerken henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Listenin üçüncü sırasını ise Arsenal'ın yıldızı Bukayo Saka tamamladı. Saka'nın değeri 10 milyon Euro'luk artışla 140 milyon Euro oldu. Saka, bu sezon Arsenal formasıyla 8 maçta 1 gol ve 5 asistle oynadı.

İngiltere Premier Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 5 futbolcu şöyle:

Declan Rice - 120 milyon Euro

Rodri - 130 milyon Euro

Bukayo Saka - 140 milyon Euro

Phil Foden - 150 milyon Euro

Erling Haaland - 200 milyon Euro


Etiketler: #ferdi kadıoğlu #İngiltere Premier Lig #brighton

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