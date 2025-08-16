Cumhuriyet Gazetesi Logo
Brighton uzatmalarda yıkıldı: Ferdi Kadıoğlu 9 ay sonra sahalara döndü!

16.08.2025 19:05:00
Cumhuriyet Spor
Sakatlığını atlatan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu aylar sonra ilk maçına çıktı. Premier Lig'in açılış haftasında Fulham'la 1-1 berabere kalan Brighton'da milli futbolcu ikinci yarı oyuna girdi.

Premier Lig'in açılış haftasında Brighton, Fulham'ı konuk etti.

Amex Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi O'Riley'nin 55. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fulham, 90+6'da Munoz'un attığı golle beraberliği sağladı.

İki takım da hanesine birer puan yazdırdı.

FERDİ KADIOĞLU 9 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Geçen sezon kasım ayında oynanan Liverpool maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, 9 ay sonra ilk maçında çıktı. Milli futbolcu, 69. dakikada Minteh'in yerine oyuna girdi. 25 yaşındaki oyuncu, 73. dakikada sarı kart gördü.

