Brighton uzatmalarda yıkıldı: Ferdi Kadıoğlu 9 ay sonra sahalara döndü!

Premier Lig'in açılış haftasında Brighton, Fulham'ı konuk etti.
Amex Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi O'Riley'nin 55. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fulham, 90+6'da Munoz'un attığı golle beraberliği sağladı.
İki takım da hanesine birer puan yazdırdı.
FERDİ KADIOĞLU 9 AY SONRA GERİ DÖNDÜ
Geçen sezon kasım ayında oynanan Liverpool maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, 9 ay sonra ilk maçında çıktı. Milli futbolcu, 69. dakikada Minteh'in yerine oyuna girdi. 25 yaşındaki oyuncu, 73. dakikada sarı kart gördü.