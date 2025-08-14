PFDK'den Fenerbahçe'ye 5.7 milyon TL'lik ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve yönetici Sertac Komsuoğlu hakkında kararını açıkladı.

Kurul, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik" açıklamalar gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin TL para cezası uygulanmasına hükmetti.

Aynı gerekçeyle Sertac Komsuoğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi.

PFDK CEZA YAĞDIRDI

Disiplin kurulu; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasına hükmetti.

Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür, Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal, TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile yöneticileri Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya para cezası verilen isimler oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Serikspor'a da para cezası verildi.

Eminevim Ümraniyespor futbolcusu Cebio Soukou ile İstanbulspor'lu oyuncu Alieu Cham ciddi faul sebebiyle, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin ise ihraç öncesi rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti sebebiyle 2'şer müsabakadan men cezası aldı.