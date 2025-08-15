Bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe'den sürpriz kanat hamlesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.08.2025 16:41:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Malili forvetle uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe ile Red Bull Salzburg arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferin yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

SALZBURG KARNESİ

Salzburg formasıyla 87 resmi maça çıkan Nene, 22 gol ve 14 asist ile takımına katkı sağladı.

