15.08.2025 16:05:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe ile olan görüşmelerde pürüz çıkmıştı: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transferinde son anda pürüz çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transferi beklenirken görüşmelerde son anda pürüz çıkan Kerem Aktürkoğlu için Benfica kanadından açıklama geldi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. 

Milli futbolcunun takım için önemine vurgu yapan Lage şöyle konuştu:

"Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum."

