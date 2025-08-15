Fenerbahçe ile olan görüşmelerde pürüz çıkmıştı: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe'ye transferi beklenirken görüşmelerde son anda pürüz çıkan Kerem Aktürkoğlu için Benfica kanadından açıklama geldi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Milli futbolcunun takım için önemine vurgu yapan Lage şöyle konuştu:

"Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum."