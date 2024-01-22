Brighton - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:27

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, kendi sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

BRİGHTON - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Falmer Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

BRİGHTON - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Brighton ligde oynadığı son maçta West Ham United deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayırlmıştı.

Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 3-0 mağlup etmişti.