Brighton - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brighton, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, kendi sahasında Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
BRİGHTON - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Falmer Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BRİGHTON - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Brighton ligde oynadığı son maçta West Ham United deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayırlmıştı.
Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 3-0 mağlup etmişti.
brighton haberleri wolverhampton haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!