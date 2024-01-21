Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı: 'Derbi uzmanı'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 22:27

Güncelleme: 21.01.2024 - 22:27

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi performansıyla ön plana çıkmaya devam ediyor.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 10 derbi müsabakasında sadece bir kez kaybetti. Buruk, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

"DERBİ UZMANI"

Galatasaray sosyal medya hesabından "Derbi uzmanı" başlığıyla başarılı çalıştırıcının istatistiklerini paylaştı ve "Winner Okan Buruk" ifadelerini kullandı.