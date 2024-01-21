Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı: 'Derbi uzmanı'

Galatasaray sosyal medya hesabından 'Derbi uzmanı' başlığıyla Okan Buruk'un derbi performansını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 22:27
Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı: 'Derbi uzmanı'
Abone Ol google-news

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi performansıyla ön plana çıkmaya devam ediyor.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 10 derbi müsabakasında sadece bir kez kaybetti. Buruk, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

"DERBİ UZMANI"

Galatasaray sosyal medya hesabından "Derbi uzmanı" başlığıyla başarılı çalıştırıcının istatistiklerini paylaştı ve "Winner Okan Buruk" ifadelerini kullandı. 

 


okan buruk haberleri galatasaray haberleri Derbi haberleri

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan taraftarlara çağrı: 'Galatasaray'ı karıştırmaya yönelik...'

Okan Buruk'tan taraftarlara çağrı: 'Galatasaray'ı karıştırmaya yönelik...'
Mauro Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan açıklama!

Mauro Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan açıklama!
Okan Buruk transfer istediği mevkiyi açıkladı!

Okan Buruk transfer istediği mevkiyi açıkladı!

En Çok Okunan Haberler