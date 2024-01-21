Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı: 'Derbi uzmanı'
Galatasaray sosyal medya hesabından 'Derbi uzmanı' başlığıyla Okan Buruk'un derbi performansını paylaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi performansıyla ön plana çıkmaya devam ediyor.
Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 10 derbi müsabakasında sadece bir kez kaybetti. Buruk, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
"DERBİ UZMANI"
Galatasaray sosyal medya hesabından "Derbi uzmanı" başlığıyla başarılı çalıştırıcının istatistiklerini paylaştı ve "Winner Okan Buruk" ifadelerini kullandı.
?????????? ??????????ı ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2024
10 MAÇ - 7 GALİBİYET - 2 BERABERLİK - 1 MAĞLUBİYET
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