Okan Buruk'tan taraftarlara çağrı: 'Galatasaray'ı karıştırmaya yönelik...'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 21:44

Güncelleme: 21.01.2024 - 21:44

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Buruk ayrıca camiaya kenetlenme çağrısında bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maça başlangıcımız fena değildi. İlk yarının son 10 dakikasında iyi değildik. İkinci yarıya başlarken biraz daha önde oynamamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı çok iyiydik. Bugün sonlandırma problemimizi 5 golle çözdük. Önemli bir galibiyeti. Trabzonspor deplasmanı çok zor. Zaman zaman baskı kurdular. 2. golden sonra maçı bitirdik. Oyuncularıma teşekkür ederim. Temmuzdan beri maç oynuyoruz ve bu konsantrasyonu sağlayamadığımız zamanlar oldu. Bugün farklı mevkilerde farklı oyuncular denedik. Zaha'yı kupa maçında bir 20 dakika forvet oynatmıştık. Barış Alper sağ açıkta başladı sol beke geçti. Çok sabırsızız. Oyuncuları devamlı asıp kesiyoruz. Geçen hafta Ndombele üzerinden yapıldı. Devamlı Galatasaray'ı karıştırmaya yönelik şeyler yapılıyor. Bir mottomuz var: Kenetlenin, başka Galatasaray yok. Sabır gerekiyor gerçekten. Her oyuncudan performansı alacağız zamanla. Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

"OYUNCULARIMIZA SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR"

Galatasaray son 2 sezonda Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda sadece 1 yenilgi yaşadı. Yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan sarı kırmızılılarda Okan Buruk bunun nedenini açıkladı.

"Geldiğimizden beri galibiyet yüzdemiz yüksek. Geçen sene 4 maç kaybetmiştik. Büyük maçlarda iyi takımlara karşı oynamak bambaşka oluyor. Diğer maçlarda da konsantrasyon oyuncular için bazen zor oluyor. Size karşı kapanan takımlara karşı biraz zor oluyor. Hem geçen senenin şampiyon takımıyız. Oyuncularımıza sahip çıkmak gerekiyor. Bir eleştiri olacaksa bana olsun. Ülke değiştirmek zor, takım değiştirmek zor. Zaha bugün gol attı ama 2 tane pozisyon da uzaklaştırdı."

Oyuncuların farklı mevkilerde oynaması hakkında konuşan Buruk, "Çok önemli, düzgün karakterler. bu tür oyunculara sahip olduğum için şanslıyım. Geçen seneki havayı deplasmanda Başakşehir maçıyla havaya girmiştik. Yine aynı ortama girdik. Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Taraftarlarımızla birlikte daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.