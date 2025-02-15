Brighton'dan Chelsea'ye çelme

Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:26

Güncelleme: 15.02.2025 - 09:26

Premier Lig'in 25. haftasında Brighton, Chelsea'yi konuk etti.

Maçı 3-0 kazanan Brighton'ın gollerini 27. dakikada Mitoma, 38 ve 63. dakikalarda Minteh attı.

Premier Lig'de 9. galibiyetini elde eden Brighton puanını 37 yaptı. Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Chelsea ise 43 puanda kaldı.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu hazır olmadığı için kadroda yer almadı.