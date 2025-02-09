Brighton, FA Cup'ta Chelsea'yi saf dışı bıraktı!
Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İngiltere FA Cup 4. tur maçında Brighton, Chelsea'yi konuk etti.
American Express Stadyumu'nda oynanan maçı Brighton, geriden gelerek 2-1 kazandı.
Chelsea'nin golünü 5. dakikada Bart Verbruggen kendi kalesine attı. Brighton'a galibiyeti getiren golleri ise 12. dakikada Georginio Rutter ve 57. dakikada Kaoru Mitoma kaydetti.
FERDİ KADIOĞLU FORMA GİYMEDİ
Bu sonuçla birlikte Brighton, kupada adını bir üst tura yazdırdı. Chelsea ise turnuvaya veda eden ekip oldu.
Öte yendan Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #chelsea #İngiltere FA Cup
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