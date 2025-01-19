Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!
İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool maçında sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu geri dönüş hazırlıklarına başladı.
İngiltere Premier Lig'de Kasım ayında Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu sahalara dönmek için hazırlıklara başladı.
Milli futbolcu bu ayın başında ayak parmağından operasyon geçirmişti.
'GERİ DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR'
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun geri dönüşe hazır olduğunu paylaştı.
Spor salonunda çalışmalarına başlayan 25 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi, "Ferdi'nin geri dönüşü sürüyor" notunu düştü.
Ferdi's comeback continues! ???? pic.twitter.com/WvcX8KkL0W— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 18, 2025
Etiketler: #ferdi kadıoğlu #brighton #liverpool
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