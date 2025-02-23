Brighton'dan dört dörtlük galibiyet
İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Brighton, deplasmanda Southampton'u 4-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Brighton, Southampton'a konuk oldu.
St. Mary's Stadymu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Brighton 4-0 kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Joao Pedro, 56. dakikada Georginio Rutter, 71. dakikada Kaoru Mitoma ve 82 dakikada ise Jack Hinshelwood attı.
Brighton'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu kadroda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Brighton, puanını 40 yaptı. Southampton ise 9 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Brighton, Bournemouth'u konuk edecek. Southampton, Chelsea deplasmanına gidecek.
Etiketler: #brighton #Southampton #İngiltere Premier Lig
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