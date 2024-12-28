Brighton'ın kazanamama serisi devam etti
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Brighton ile Brentford 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford 0-0 berabere kaldı.
AMEX Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlik ile sona erdi.
Brighton'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galip gelememe serisi 6 maça yükselen Brighton 26 puana ulaşırken, Brentford 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, Brentford evinde Arsenal'i ağırlayacak.
Etiketler: #brighton #brentford #İngiltere Premier Lig
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