Brighton 3 puanı son anda kaçırdı!
Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Leicester City ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Brighton, Leicester City'ye konuk oldu. King Power Stadyumu'ndaki karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Brighton'un gollerini 37'de Tariq Lamptey ile 79'da Yankuba Minteh kaydetti. Leicester City'nin gollerini ise 86'da Jamie Vardy ile 90+1'de Bobby Reid attı.
MİLLİ OYUNCU FORMA GİYMEDİ
Brighton'da milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle mücadelenin kadrosuna alınmadı.
Brighton, bu sonucun ardından puanını 24 yaptı. Leicester City ise 14 puan yaptı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Brighton, Crystal Palace'ı konuk edecek. Leicester City ise Newcastle United deplasmanına gidecek.
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