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Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

4.07.2026 20:10:00
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Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.

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Towcester kentindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.28.111'lik derece elde eden genç pilot, ilk cebe yerleşti.

Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami ve Monaco'nun ardından 5. pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli'nin 0.175 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.347 saniye farkla yine Ferrari'den Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya Grand Prix'sine yarın TSİ 17.00'de start verilecek.

İlgili Konular: #formula 1 #Britanya Grand Prix #Kimi Antonelli

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