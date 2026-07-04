Britanya Grand Prix'sinde sprint yarışını Kimi Antonelli kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Büyük Britanya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.
İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde, yarın yapılacak Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde sprint yarışı koşuldu.
Sprint yarışını 26:12.129'luk toplam sürede tamamlayan Antonelli, damalı bayrağı ilk sırada görerek 8 puanı hanesine yazdırdı.
Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 2.745 saniye gerisinde ikinci olurken, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris 9.783 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Büyük Britanya Grand Prix'si, pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.