Bronckhorst'tan Semih sorusuna cevap: 'Kendisini tercih etmedik ama...'
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Semih Kılıçsoy sorusuna cevap veren Bronckhorst, "Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir" dedi.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar uzun süre önde götürdüğü maçta uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst 90 dakikayı değerlendirdi.
"DOĞRU KARARLARI VEREMEDİK"
Mücadeleye ilişkin van Bronckhorst, "Daha önce de dediğim gibi zor bir maç olacaktı. Mücadele edilmesi gereken bir maçtı. 1-0'ı bulduk Ciro'yla. Sonrasında iki taraflı bir oyun haline geldi. Doğru geçişlerle ikinci golü bulamadık. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Son 10-15 dakika zorlu geçti. Doğru kararları veremedik. Sonunda da golü yemiş olduk. Çok üzgünüz. Futbol bu. Evimizdeki Konyaspor maçıyla bir sonraki bölüme başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Van Bronckhorst karşılaşmayla ilgili ayrıca, "Birkaç haftadır 3 günde bir maç temposundayız. Fiziksel bir maç oldu. Mental anlamda da güçlü olunması gereken bir maçtı. İsteğimiz galip gelmekti. Doğru yere düşen bir topta rakip golü buldu. Sonraki bölüm de zorlu olacak. Tüm seviyelerde mücadele etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bugün kazanamadık ama sonraki Konyaspor maçıyla lige döneceğiz" ifadelerini kullandı.
SEMİH KILIÇSOY SORUSUNA CEVAP
Van Bronckhorst, bir gazetecinin "Semih Kılıçsoy'u maçta neden tercih etmediniz?" sorusunu, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak" dedi.
Hollandalı teknik adam, "Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir" şeklinde yanıtladı.
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