Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:41

Güncelleme: 06.10.2024 - 21:41

Eski takımı Beşiktaş'a 90+5'te beraberlik golünü atan Gaziantepli Alexandru Maxim, 1-1 biten maç sonrası konuştu.

Rumen oyuncu, "Şu an ligdeki pozisyonumuz gereği 1 puan da moral olabilir. 1 puandan fazlasını hak ettik. Çok iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Maalesef 1 puan aldık. 3 puanı hak etmiştik. Adım adım yukarı doğru çıkacağız ve takımımızı bulunduğu bu yerden çıkaracağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ İNŞALLAH ŞAMPİYON OLUR"

Maxim, "Şunu söylemek istiyorum; Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur" sözleriyle konuşmasını noktaladı.