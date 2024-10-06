Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'
Beşiktaş'ı 90+5'te yıkan golü atan Alexandru Maxim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Eski takımı Beşiktaş'a 90+5'te beraberlik golünü atan Gaziantepli Alexandru Maxim, 1-1 biten maç sonrası konuştu.
Rumen oyuncu, "Şu an ligdeki pozisyonumuz gereği 1 puan da moral olabilir. 1 puandan fazlasını hak ettik. Çok iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Maalesef 1 puan aldık. 3 puanı hak etmiştik. Adım adım yukarı doğru çıkacağız ve takımımızı bulunduğu bu yerden çıkaracağız" dedi.
"BEŞİKTAŞ İNŞALLAH ŞAMPİYON OLUR"
Maxim, "Şunu söylemek istiyorum; Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Etiketler: #beşiktaş #gaziantep fk #Alexandru Maxim
Spor Haberleri
- Bronckhorst'tan puan kaybı yorumu
- Gabriel Sara milli aradaki planını anlattı!
- Benfica maçı için erteleme kararı!
- Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması!
- Joao Mario'dan itiraf: 'Fizik gücümüz yetmedi'
- Yunus Akgün: 'Daha da iyi olacağım'
- Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'
- Okan Buruk'tan maç sonu tepkisi!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Melih Saatçı yazdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Alman basınından Türkiye iddiası
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
- Sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyor!