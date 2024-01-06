Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Hoca kadar oyuncu da gerek'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:41

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:41

Beşiktaş, Süper Lig'in 19.haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: Beşiktaş bir dönüşüm sezonunda. Siyah beyazlıların şu anda göreve getireceği teknik adamın, sadece saha içi kararlarıyla değil, kadro revizyonunda da kulübe yardımcı olması gerekecek. Van Bronckhorst belki bir taktik deha kabul edilmiyor ama spor dünyasında saygı gören, Begiristain-Guardiola-Wenger dahil olmak üzere futbolun kanaat önderleriyle iyi ilişkileri olan bir isim. Genel kanı, Van Bronckhorst’un İskoçya’daki başarısız ikinci sezonunda yardımcısı Van Gastel’in eksikliğini hissettiği yönünde. Şimdi Van Gastel’li, Makaay’lı ve bence Serdar Topraktepe’nin de içinde olduğu daha güçlü bir teknik ekip kurabilir Beşiktaş. Ve önündeki iki transfer döneminde Afrikalı değil, Avrupalı sayısını artırabilir kadroda. Şüphesiz ki bir yandan da bereketli özkaynaklarından faydalanarak. (Hürriyet)

"BEŞİKTAŞ'IN GİDİŞATI HİÇ İYİ DEĞİL"

Güntekin Onay: Dün Beşiktaş 11’inde sahada stoper ve santrfor yoktu. Jackson Muleka, top tutamıyor, pas bağlantısı kuramıyor ve hemen hemen her kararı yanlış. Beşiktaş’ın dünkü kadrosunun kalitesi tartışılabilir ama asıl vurgulanması gereken; sahada ortaya konan mücadeleni seviyesi ve disiplinden uzak, başıboş görüntü ortaya koyan oyuncu grubu. Beşiktaş’ın gidişatı hiç iyi değil. Rıza Çalımbay ile yollar ayrılalı 2 hafta oldu ve henüz takımın başında bir teknik adam yok. Başkan Hasan Arat ve futbolu yönetenler, acil ama sakin ve doğru kararlar ile bu kötü gidişe dur diyecek tedbirleri almalı. (Hürriyet)

"HOCA KADAR OYUNCU DA GEREK"

Ali Ece: Daha ilk 6 dakikada Bakhtiyor bir stoperin yapmaması gereken her şeyi yaptı: Kendi kale çizgisinde sıkışıp topu merkeze Kasımpaşalı oyuncuların pusuya yattığı ceza alanı yayına çıkardı. Hemen ardından rakip preste topu kaptırdı. İlk yarım saat bitmeden de hamle hatasından sarı kartı gördü. Takımın kalanı da ilk yarıda iyi değildi: Beşiktaş’ın bulduğu üç pozisyonun ikisi kaleci Mert’in degajından geldi. Zaten Mert’in 34’teki kurtarışları olmasa daha önce geriye düşebilirdi. İkinci yarıda Beşiktaş’ın kolektif oyunu 80. dakikaya kadar ilk yarıya göre daha az kötüydü. Ancak 80’de film koptu ve kâbus başladı: Bakhtiyor ikinci golde yine bir stoperin asla yapmaması gerekeni yaparken Da Costa kısa süre sonra hat trick’ini tamamlayıp fişi çekti. Beşiktaş’ın acil olarak çok iyi bir teknik direktörün yanı sıra en az üç çok iyi futbolcuya da ihtiyacı var. (Fanatik)