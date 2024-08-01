Bronz madalyayı garantiledik: Hatice Akbaş, Paris 2024'te yarı finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.
Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.
Spor Haberleri
- TFF 2. ve 3. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
- Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu!
- 'Görünüşümüz rahat olabilir ama...'
- Hatice Akbaş, Paris 2024'te yarı finalde!
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
- Eski Fenerbahçeliler tekrardan takım arkadaşı!
- Konyaspor, Fenerbahçe'den bir ismi daha transfer etti
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- Ajdin Hasic'in yeni takımı belli oldu!
- Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te çeyrek finalde
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Komşular o anları anlattı
- Doğalgaza dev zam!
- AYM'den 'Can Atalay' kararı: 'Yok hükmündedir'
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- Bedirhan Şener kimdir?