Bronz madalyayı garantiledik: Hatice Akbaş, Paris 2024'te yarı finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 18:51
Bronz madalyayı garantiledik: Hatice Akbaş, Paris 2024'te yarı finalde!
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Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.


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