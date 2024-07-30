Milli boksör Hatice Akbaş Paris 2024'te çeyrek finalde!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 21:19

Güncelleme: 30.07.2024 - 21:19

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

RAKİBİNİ RAHAT GEÇTİ

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo son 16 tur maçında milli boksör Hatice Akbaş, Echegaray ile mücadele etti.

Rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Hatice'nin rakibi daha sonra belli olacak.