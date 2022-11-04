Brooklyn Nets’ten Kyrie Irving’e anti-semitik paylaşımı nedeniyle 5 maçlık ceza
NBA takımlarından Brooklyn Nets, Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcu Kyrie Irving'e anti-semitik paylaşımı nedeniyle 5 maçlık ceza verdi.
NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, son dönemde Twitter’dan paylaştığı antisemitik videoyla gündeme gelen Kyrie Irving’e 5 maçlık ceza verdi. Yıldız oyuncu, takımdan uzaklaştırıldığı süreçte kulüpten herhangi bir ödeme alamayacak.
Brooklyn Nets‘ten yapılan açıklama şu şekilde:
“Son birkaç gündür, Kyrie Irving’e, eylemlerinin zararını ve tehlikesini anlatabilmek için tekrar tekrar girişimlerde bulunduk, bu da derinden rahatsız edici antisemitik nefret içeren bir filmi paylaşmasıyla başladı. Bugün, medya tarafından kendisine fırsat verildiğinde, Kyrie’nin antisemitik inançları olmadığını açıkça söylemeyi ve filmdeki nefret dolu materyalleri kabul etmeyi reddetmesi bizi dehşete düşürdü. Bu, durumu açıklığa kavuşturmak için eline geçen ilk fırsat değildi, ancak yine de bu fırsatı kullanmadı. Açık bir fırsat verilmesine rağmen antisemitizmi reddetme konusundaki ısrarı derinden rahatsız vericidir, organizasyonumuzun değerlerine aykırıdır ve ekibe zarar veren davranışlar teşkil eder. Buna göre, şu anda Brooklyn Nets ile ilişkilendirilmeye uygun olmadığı görüşündeyiz. Davranışlarının zararlı etkisini ele alan bir dizi objektif onarıcı önlemi yerine getirene kadar Kyrie’nin ücretsiz olarak askıya alınmasına karar verdik ve verilen ceza süresi beş maçtan az olmayacak.”
Statement from the Brooklyn Nets pic.twitter.com/699px8XYpx— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 4, 2022
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