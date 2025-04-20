Brüksel'de gol sesi çıkmadı!
Anderlecht, Belçika Ligi şampiyonluk grubunda karşılaştığı Antwerp ile 0-0 berabere kaldı.
Belçika Ligi'nde şampiyonuk grubunda Anderlecht, sahasında Antwerp'i konuk etti.
Lotto Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
SERİLERİ SONA ERDİ
Bu sonuçla iki takım da şampiyonluk grubundaki 3 maçlık yenilgi serilerini sonlandırmış oldu.
Anderlecht 27 puan ile grupta 4. sırada yer alıyor, Antwerp ise 24 puan ile 6. sırada yer alarak sonuncu.
Anderlecht, gelecek hafta sahasında Gent'i ağırlyacak.
Antwerp, lider Genk'i konuk edecek.
Etiketler: #Anderlecht #Royal Antwerp #belçika ligi
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