Bruma, Fenerbahçe için İstanbul'da!
Armindo Tué Na Bangna (Bruma), Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli futbolcuyu Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kiralamak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven ile kiralanması için anlaşmaya vardığı Bruma, transfer sürecini ilerletmek ve sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Armindo Tue Na Bangna, Kulübümüzle transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi"
BREZİLYA'DAN İSTENİYORDU
Son 2 sezonunu PSV'de geçiren 27 yaşındaki Bruma'ya son olarak Brezilya'dan teklif olduğu belirtilmişti. Portekizli oyuncuya Botafogo'nun talip olduğu ancak Bruma'nın maaş beklentisinin Brezilya ekibine fazla gelmesi nedeniyle transferin zora girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.
GEÇEN SEZON 46 MAÇ
Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.
Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.
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