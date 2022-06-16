Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'in peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Türk pasaportlu Scottie Wilbekin'i transfer etmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 00:00
Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'in peşinde
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ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, transfere hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, Maccabi ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Wilbekin'i transfer etmek istiyor. Wilbekin ile de anlaşmak isteyen Fenerbahçe, Maccabi'ye gazetenin tabirine göre 'birkaç yüz bin Euro' bonservis ücreti ödemeye de hazır.

MACCABI KARAR AŞAMASINDA

Maccabi'nin bu ilgi sonrası bir karar vermek üzere olduğu ve bu karar sonrası transferin netlik kazanacağı belirtildi.

Darüşşafaka ile EuroCup şampiyonluğu yaşadıktan sonra Maccabi Tel Aviv'e transfer olan Wilbekin, geçen sezon 35 EuroLeague maçında 15.4 sayı, 4.1 asist ve 2.1 ribaund ortalamaları yakaladı.


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