Bruno Alves, AEK Atina'nın yeni teknik direktörü oldu

07 Haziran 2022 Salı, 17:40

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves, teknik direktör oluyor.

Yunan ekibi Apollon Smyrnis ile sözleşmesi sona eren Alves, futbol kariyerine nokta koydu. Portekizli isim, Yunanistan'da kalmaya devam etti ve AEK Atina'nın yeni teknik direktörü oldu.

40 yaşındaki Bruno Alves, kariyerinde 2004-2005 sezonunda Porto'dan kiralık olarak AEK Atina'da ter dökmüştü.

Bruno Alves, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren resmen yeni görevine başlayacak.