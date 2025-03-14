Bruno Fernandes hat-trick yaptı: Manchester United güle oynaya çeyrek finalde!

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Bruno Fernandes hat-trick yaptı: Manchester United güle oynaya çeyrek finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 01:23

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 4-1'lik skorla kazandı.

Sociedad, 10. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle öne geçti. Manchester United, 16. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle eşitliği sağladı.

KONUK EKİP 10 KİŞİ KALDI

Maçın Fransız hakemi Benoit Bastien, 50. dakikada bir kez daha penaltıya hükmetti ve Bruno Fernandes, penaltıdan Manchester United'ı öne geçirdi.

Sociedad, 63. dakikada Aramburu'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Bruno Fernandes, 87. dakikada turu garantiledi. Diogo Dalot, 90+1. dakikada skoru belirledi.

1-1'lik ilk maçın ardından Manchester United, bu galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Sociedad ise turnuvaya veda etti.

Manchester United'ın çeyrek finaldeki rakibi Olympique Lyon oldu.


Etiketler: #manchester united #real sociedad #uefa avrupa ligi

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