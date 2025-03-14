Mert Müldür'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Mert Müldür'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 01:17

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde mücadeleye ilk 11'de başlayan Mert Müldür, 87. dakikada sakatlandı. Milli futbolcu, sakatlığı sonrası devam edemedi.

Fenerbahçe'de Mert Müldür yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.


Etiketler: #mert müldür #fenerbahçe #Rangers #uefa avrupa ligi

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