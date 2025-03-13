Fenerbahçe penaltı bekledi: Hakem sarı kart verdi!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya yapılan müdahalede penaltı bekledi.
Fenerbahçe, Rangers ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.
HAKEM SARI KART VERDİ
Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.
Etiketler: #anderson talisca #Penaltı #fenerbahçe
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