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Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı!

Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı!

1.08.2025 16:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes sosyal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye transfer olan Nelson Semedo'nun anons videosunu paylaşan Portekizli yıldız, flaş bir çağrı yaptı.

'ORTAĞIMA İYİ BAK'

Paylaşımına Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'i etiketleyen Fernandes, "Ortağıma iyi bak" yazdı.

Bruno Fernandes ile Nelson Semedo, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşlar. Manchester United'ı yıldızın paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Bruno Fernandes'i mesaj yağmuruna tuttu.

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