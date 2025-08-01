Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya: Süper Lig için dikkat çeken şampiyonluk kehaneti!

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu için artık geri sayıma geçilirken, kulüpler de transferlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

8 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezon öncesi hangi takımın şampiyon olacağına dair çarpıcı bir tahmin yapıldı.

YENİ SEZONUN ŞAMPİYONUNU BELİRLEDİLER

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonunu belirledi.

YİNE GALATASARAY

Galatasaray'ın, geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 79 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 43.6 olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ

Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alacağı ve 76 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 35.6 olarak gösterildi.

BEŞİKTAŞ'IN OLASILIĞI

Sezonu 3. sırada bitirecek olan takımın ise Beşiktaş olacağı ifade edildi. Siyah-beyazlıların 55 puan toplayabileceği tahmin edilirken, şampiyon olma olasılığı yüzde 4.7 olarak belirlendi.

BAŞAKŞEHİR'İN SIRALAMADAKİ YERİ

Süper Lig''in 4. sırasında ise Başakşehir'in yer alacağı öngörülürken, İstanbul ekibinin 53 puan toplayacağı ve şampiyonluk şansının ise yüzde 3.4 olduğu aktarıldı.

TRABZONSPOR İÇİN TAHMİN

Sezona Fatih Tekke yönetiminde hazırlanan Trabzonspor'un ise 51 puanla 5. sırada olacağı, şampiyonluk ihtimalinin ise yüzde 2.6 olduğu kaydedildi.

Geçen sezonun flaş takımlarından Samsunspor'un ise gelecek sezonu 6. tamamlayacağı ve şampiyonluk olasılığının yüzde 1.9 olduğu öngörüldü.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Küme düşecek takımların ise 39 puanla Eyüpspor, 34 puanla Kocaelispor ve 34 puanla Gençlerbirliği olacağı tahmin edildi.