Fenerbahçe'nin Welington ile ilgilendiği iddiası
Brezilya basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Sao Paulo ile 21 yaşındaki sol bek Welington için el sıkıştığını duyurdu.
Fenerbahçe, Sao Paulo'nun 21 yaşındaki Brezilyalı sol beki Welington için anlaşma sağladı.
Brezilya basınına göre; Fenerbahçe, Welington için 3 milyon Euro bonservis teklif etti ve Sao Paulo bu teklifi kabul etti.
Sao Paulo'nun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Welington için Jorge Jesus'un özel olarak ısrarcı olduğu ve transfer için devreye de girdiği belirtildi.
SAO PAULO FİNANSAL KRİZDE
Sao Paulo kaynaklarının da bu haberi doğruladığı belirtilirken, Brezilya kulübünün içinde bulunduğu ve acil nakite ihtiyaç duyulan bir finansal krizin de bu transferde önemli etkisi olduğu, bu nedenle pazarlık yapma şansının da olmadığı belirtildi.
Sao Paulo'nun ayrıca maddi kriz nedeniyle Welington dışında Gabriel Sara ve Nestor'u da satmayı düşündüğü, eski futbolcuları David Neres ve Antony'nin satışından gelecek paylara da bel bağladığının altı çizildi.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 23 resmi maça çıkan Welington, 1 gol atıp 2 asist yaptı.
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