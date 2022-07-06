Fenerbahçe için transferde zaman tükeniyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Süper Lig ekibi Fenerbahçe için transferde zaman azalıyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda yedek kaleci, sol bek, ön libero ve forvet arayan Fenerbahçe yönetiminin önündeki en büyük sorun zaman.
8 GÜN HAREKETLİ GEÇECEK
20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile oynanacak maç öncesi UEFA'ya 14 Temmuz'da kadro bildirim zorunluluğu bulunuyor. Sarı-lacivertliler için önümüzdeki 8 gün oldukça hareketli geçecek. Teknik Direktör Jorge Jesus göreve geldiğinde santrfor transferi için aceleye gerek olmadığını, elindeki forvetleri görmek istediğini söylemişti.
Sözcü’nün haberine göre, şu ana kadar Lincoln, Bruma ve Emre Mor'a imza attıran sarı-lacivertli yönetim, en azından ön libero ve forvet transferini Dinamo Kiev maçına yetiştirmek istiyor.
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