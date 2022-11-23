Bruno Fernandes'ten Cristiano Ronaldo'nun ayrılığına ilişkin ilk açıklama

23 Kasım 2022 Çarşamba, 18:33

Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile yolların ayrılmasının ardından bir açıklama da Bruno Fernandes'ten geldi.

Ronaldo ile Manchester United'ın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda da takım arkadaşı olan Fernandes, ayrılık kararının kendisi için rahatsız edici olmadığını dile getirdi.

FERNANDES'İN HAREKETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

28 yaşındaki futbolcu, "Kendimi rahatsız hissetmiyorum, taraf seçmek zorunda değilim. Ronaldo, benim için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Manchester United'da onunla oynamak bir rüyaydı ama hiçbir şey sonsuza dek sürmez" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası başlamadan önce soyunma odasından yayılan video sonrası Ronaldo'ya soğuk tavırları nedeniyle Bruno Fernandes büyük tepki çekmişti. Daha sonra bu olayın bir şaka olduğunu açıklanmıştı.