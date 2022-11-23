Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'ya dev teklif

23 Kasım 2022 Çarşamba, 18:15

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesheden Cristiano Ronaldo için talipler artıyor.

Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın, Portekizli yıldıza teklif yaptığı belirtildi. Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan geçen yaz transfer döneminde 2 yıllık 242 milyon Euro'luk teklifi reddettiği hatırlatılırken Al Nassr'ın da bu rakama yakın bir öneri yaptığı ifade edildi.

Ronaldo'nun adı eski takımı Real Madrid ile birlikte, Chelsea, Newcastle United gibi ekiplerle de anılıyor.