Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'ya dev teklif
Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın Premier Lig ekibi Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'ya dev bir teklif yaptığı ileri sürüldü.
Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesheden Cristiano Ronaldo için talipler artıyor.
Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın, Portekizli yıldıza teklif yaptığı belirtildi. Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan geçen yaz transfer döneminde 2 yıllık 242 milyon Euro'luk teklifi reddettiği hatırlatılırken Al Nassr'ın da bu rakama yakın bir öneri yaptığı ifade edildi.
Ronaldo'nun adı eski takımı Real Madrid ile birlikte, Chelsea, Newcastle United gibi ekiplerle de anılıyor.
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