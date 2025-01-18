Kerem ve Orkun işbirliği! Benfica farklı kazandı

Portekiz Ligi 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao'yu 4-0 mağlup etti.

Kerem ve Orkun işbirliği! Benfica farklı kazandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:13

Portekiz Ligi 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao ile karşılaştı. Benfica ev sahipliğinde oynanan maçı Bruno Lage'nin öğrencileri 4-0 kazandı.

Benfica'ya galbiyeti getiren golleri 11, 36 ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro, 81. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı. Orkun, ligde 10 maç sonra gol attı. Kerem ise 4 maç sonra gol katkısı verdi.

Bruno Lage'ın öğrencileri iki maç sonra galibiyet aldı. Famalicao ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Benfica bu sonuçla birlikte puanını 41'e çıkardı. Famalicao ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia ile karşılaşacak. Famalicao ise Estrela'yı konuk edecek.


Etiketler: #Benfica #Famalicao #portekiz ligi

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