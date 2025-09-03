Bu çocuklar bir harika! 12 Dev Adam durdurulamıyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, inanılmaz bir mücadeleye sahne olan maçta Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte 5'te 5 yapan A Milli Takım, Sırbistan'ı geçerek grubunu lider bitirdi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yapan Türkiye, grubu ilk sırada tamamladı ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti.

İlk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise grupta ikinci basamakta yer aldı. Sırbistan, son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ve Alperen Şengün'ün kazandırdığı sayılarla 11-0'lık seri elde eden Türkiye, 8. dakikada skoru 19-11'e getirdi. Sırbistan, kalan bölümde Türkiye'ye 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve A Milli Takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlarda etkili olup 5'er kez isabet buldu ve Sırbistan, soyunma odasına 49-46 üstün gitti.

Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Sırbistan, 25. dakikanın ortasına kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Kalan süreçte Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak öne geçen A Milli Takım, son bölüme 74-73 önde girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Türkiye, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)

Türkiye: Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2

Sırbistan: Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10, Milutinov 5

1. Periyot: 19-18

Devre: 46-49

3. Periyot: 74-73