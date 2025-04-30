Bu sezon forma giymemişti: Juventus'tan Arkadiusz Milik kararı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 31 yaşındaki Polonyalı oyuncu Arkadiusz Milik'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Juventus yaklaşık 3 yıl önce renklerine bağladığı Arkadiusz Milik ile yeni sözleşme imzaladı.
Juventus, 2026'ya kadar kontratı olan Milik'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.
BU SEZON FORMA GİYMEDİ
NTV Spor'un aktardığına göre, 2022-23 sezonunda sakatlığı nedeniyle 15 maç, 2023-24 sezonunda ise 7 maç kaçıran Arkadiusz Milik, bu sezon ise yine yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 1 maça dahi çıkamadı.
2024 yazındaki diz sakatlığı nedeniyle 208 gün sahalardan uzak kalan Milik, 2025 yılı başında alt baldır sakatlığı ve son olarak mart ayı sonunda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz siftah yapamadı.
Juventus, Milik'i Marsilya'dan kiralama bedeliyle birlikte toplam 8 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Etiketler: #Arkadiusz Milik #juventus #Sözleşme
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