Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu: Ödenecek bonservis belli oldu!

9.11.2025 12:04:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibinin son kararı verdiği ve futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu sezon başında kiralık olarak renklerine bağlamıştı. İtalyan ekibinde şu ana kadar 9 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu 4 gol atarak göze girdi. Udinese'nin Zaniolo'nun performansı sonrası bonservisi ile ilgili kararı verdiği aktarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Udinese, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istiyor. İtalyan ekibi bu transfer için sarı-kırmızılılara 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak. Öte yandan Zaniolo'nun hedefinin ise Udinese'de yeniden parlayarak Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı'yla sahne almak olduğu öğrenildi.

Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu zamana kadar 16 maça çıktı. İtalyan yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.

