Buducnost VOLI - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle karşılaşacak.
BUDUCNOST VOLI - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Moraca Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
BUDUCNOST VOLI - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.
Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, organizasyondaki son mücadelesinde Fransa temsilcisi Cosea'yı 90-60 mağlup etti. Beşiktaş GAİN, grubunda lider konumda bulunuyor.
Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Karadağ ekibi ise 3. sırada yer alıyor.