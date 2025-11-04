Cumhuriyet Gazetesi Logo
Buducnost VOLI - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

4.11.2025 10:02:00
Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ın 6. haftasında deplasmanda Buducnost VOLI ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle karşılaşacak.

BUDUCNOST VOLI - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Moraca Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

BUDUCNOST VOLI - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, organizasyondaki son mücadelesinde Fransa temsilcisi Cosea'yı 90-60 mağlup etti. Beşiktaş GAİN, grubunda lider konumda bulunuyor.

Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Karadağ ekibi ise 3. sırada yer alıyor.

