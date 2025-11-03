Spor yazarları, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Kabus gibi başlayan geceden çok önemli bir zafere'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

"10’UN ADI DURAN"

Hilmi Türkay: "Beşiktaş derbiye hızlı girdi, bir anda 2-0’ı buldu. Fenerbahçe son dönemdeki temposundan uzaktı. Yenen iki gol savunmanın yerleşim hatasından. Beşiktaş, Orkun’un çok doğru bir kararla kırmızı kart gördüğü ana kadar sezonun en iyi oyununu sergiledi. Ancak Orkun seviyesindeki bir oyuncunun takımı 2-0 öndeyken rakibine böyle girmesi kabul edilemez. Sergen Yalçın da atılınca Beşiktaş tüm ivmesini yitirdi. Kontrol tamamen Fenerbahçe’ye geçti, önce İsmail sonra Asensio eşitliği getirdi. İkinci devre Sarı-Lacivertliler oyunu istediği gibi yönlendirir sandım ama pek öyle olmadı. Taa ki 83. dakikaya kadar. Emirhan’ın hatası, Jhon Duran’ın müthiş golüyle sonuçlandı. 2-0 geriden gelip derbiyi 3-2 kazanan Fenerbahçe, Galatasaray’la farkı 4’e düşürdü. Şampiyonluk yarışına heyecan geldi." (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ YİNE HARAKİRİ YAPTI"

Güntekin Onay: "Maça harika başlamışsın, 2-0’ı bulmuşsun Fenerbahçe şaşkına dönmüş, sürekli hata yapıyor, hücumda etkili değil, basit top kayıplarıyla hata üzerine hata yapıyor ancak Orkun’un kırmızı kartı siyah beyazlılar için derbide bir sonun başlangıcı, sezonun da bitişi anlamına geldi. Bir futbol takımı avuçlarının içindeki maçları üst üste rakiplerine hediye ediyorsa başta teknik direktör olmak üzere herkes şapkasını önüne koyacak.

Dünkü fatura %90 Orkun’a yazar ama Beşiktaş gibi bir takım da 2-0’dan maçı vermek zorunda değil. Hele yaratıcılığı olmayan sadece savaşan bir İsmail- Alvarez orta sahası, etkisiz bir En Nesyri, topla her buluşmasında kaybeden Kerem’in oynadığı bir Fenerbahçe’ye karşı. İkinci yarıda Tedesco, Talisca’yı oyuna soktuktan sonra oyun daha bir denge kazandı. Beşiktaş daha fazla çıkmaya başladı ve hatta tehlikeler de yarattı. Berabere bitecek gibi görünen maç Jhon Duran’ın ısrarcılığı, sahanın en iyilerinden Emirhan’ın hatasıyla 3-2’ye geldi." (Hürriyet)

"GECEYLE GÜNDÜZ KADAR DEĞİŞTİRDİ İŞLERİ"

Uğur Meleke: "Ben, Sergen Yalçın’ın atılmasını da neredeyse Orkun’un hareketi kadar anlamsız buluyorum. Sahaya girip o jesti yaptığında kırmızı göreceğini biliyor olmalı Yalçın. Takımının kendisine en çok ihtiyacı olan anda oyuncularını böyle yalnız bırakması amatörce bir hareket. Nedense artık Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’taki ikinci dönemini, Terim’in Galatasaray’daki ikinci dönemine benzetmeye başladım. Her şeyi bilmeleri (bildiklerini düşünmeleri), benmerkezcil yönetim tarzları, kadrodaki hemen hiçbir futbolcuyu beğenmemeleri çok benziyor Terim’in 2002-2004’teki ikinci Galatasaray dönemiyle. Fenerbahçe'deyse İsmail-Edson-Asensio merkezi yakalandığından beri net bir çıkış var. Dün İsmail ve Asensio birer gol attılar, Edson da rakiplerinin on kişi kalmasında başrolde. Amrabat-Fred-Szymanski renksizliğinden sonra bu orta saha üçlüsünün katkısı, geceyle gündüz kadar değiştirdi işleri." (Hürriyet)

"SAKIN KENDİNE YAZMASIN"

Ömer Üründül: "Benim son haftalarda methettiğim Tedesco bu galibiyeti sakın kendine yazmasın. Orkun'a teşekkür etsin! Bu maçta niye son derece maç eksiği olan Levent oynadı? Nene ne yapıyor bilinmez! Oğuz bu takımın önemli oyuncusudur, son bölümler hariç kulübeye mahkum. İsmail ise her zamanki gibi müthiş oynadı. Kerem Aktürkoğlu çok verimsizdi. Defalarca Ederson'a ikazda bulundum; 'Geriden riskli top atma, bu takım Manchester City değil' diye." (Sabah)

"KABUSTAN ZAFERE"

İlker Yağcıoğlu: "Orkun'un orta sahada yaptığı gereksiz hareket oyunun akışını değiştirdi. Belki sıradan bir pozisyondu ama psikolojik etkisi büyüktü. O an Fenerbahçe'ye bir kıvılcım geldi. Önce fark bire indi, ardından özgüven yerine oturdu.

Dakikalar ilerledikçe sarı-lacivertlilerin ayağı topa daha çok değdi, baskı arttı ve ilk devre bitmeden skor 2-2'ye geldi. İkinci yarıda ise tempo düştü. Fenerbahçe oyunu kontrol etse de istediği net pozisyonları üretmekte zorlandı. Tedesco'nun değişiklikleri tartışılabilir; özellikle gol arayan bir takımda Kerem ve Asensio'nun oyundan alınması cesur ama riskli bir tercihti. Maç berabere bitseydi, bu kararlar büyük eleştiri toplardı. Ancak futbol bazen ince detayların oyunu.

İsmail'in bitmek bilmeyen enerjisi, Skriniar'ın savunmadaki liderliği, Asensio'nun yaratıcı dokunuşları ve Duran'ın kritik katkılarıyla Fenerbahçe, kabus gibi başlayan geceden çok önemli bir zaferle çıkmayı başardı." (Takvim)