Buenos Aires'teki kutlamalarda Arjantinli yıldız büyük tehlike atlattı
2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup ederek zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı Buenos Aires'e geldi. Kutlamalar sırasında yıldız futbolcu Leandro Paredes büyük bir tehlike atlattı.
2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarıyla mağlup etti. Messi'nin önderliğinde kupaya uzanan Arjantin tarihinde üçüncü kez mutlu sona ulaştı. Kupayı Buenos Aires'e götüren Arjantin Milli Takımı coşkuyla karşılandı.
SOKAKLARDA ÇILGINCA KUTLAMA
Arjantin'in 36 sene sonra Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar Buenos Aires'te sokaklara indiler. Arjantin'in başkenti Buenos Aires başta olmak üzere tüm Dünya'daki taraftarları bu tarihi anları yaşamak için saatlerce kutlama yaptı.
BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI
Uçaktan inmelerinin ardından kendilerini bekleyen üstü açık otobüse geçen Arjantin kafilesinde yıldız futbolcu Leandro Paredes, büyük bir tehlike atlattı. Messi'nin de aralarında bulunduğu arka beşli, otobüsün üstünde taraftarlarla şampiyonluğu kutladığı sırada sokak ortasında bulunan kabloyu fark etmedi ve kafalarını çarptı. Paredes, olay sırasında düşme tehlikesi geçirdi.
¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022
Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU
ESPN O ANLARI CANLI YAYIMLADI
O anlar canlı şekilde yayımlanırken ESPN'in Arjantin hesabı "Kablolara dikkat çocuklar. Dünya şampiyonlarının Arjantin'e gelişinde sıra dışı bir an. Leandro Paredes'in şapkası uçtu" ifadelerini kullandı.
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