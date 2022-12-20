Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Buenos Aires'e geldi!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, finalde Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupaya uzandı.
Kupayı Buenos Aires'e götüren Arjantin Milli Takımı coşkuyla karşılandı.
SOKAKLARDA ÇILGINCA KUTLAMA
Arjantin'in 36 sene sonra Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar Buenos Aires'te sokaklara indiler. Arjantin'in başkenti Buenos Aires başta olmak üzere tüm Dünya'daki taraftarları bu tarihi anları yaşamak için saatlerce kutlama yaptı.
KUPA ARJANTİN'E GELDİ
Arjantin'in Dünya Kupası kazanan takımını taşıyan uçak, Buenos Aires'e iniş yaptı.
Arjantin'de gece yarısı olmasına rağmen binlerce taraftar Messi ve arkadaşlarını kahraman gibi karşıladı. Uçaktan Lionel Messi elinde Dünya Kupası ile indi ve taraftarları selamladı.
YÜZBİNLERCE TARAFTAR BEKLENİYOR
Takımın zafer kutlamalarında yüzbinlerce taraftarın Buenos Aires sokaklarını doldurması ve saatlerce kutlama yapmaları bekleniyor. Oyuncular, Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) Ezeiza'daki eğitim merkezine geçecek ve gece orada konaklayacak. Ardından kutlamalar için yola çıkılacak.
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