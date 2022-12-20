Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Buenos Aires'e geldi!

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 10:07
<p>2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, finalde Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupaya uzandı.</p>

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, finalde Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupaya uzandı.

<p>Kupayı Buenos Aires'e götüren Arjantin Milli Takımı coşkuyla karşılandı.</p>

Kupayı Buenos Aires'e götüren Arjantin Milli Takımı coşkuyla karşılandı.

<p><strong>SOKAKLARDA ÇILGINCA KUTLAMA</strong></p> <p>Arjantin'in 36 sene sonra Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar Buenos Aires'te sokaklara indiler. Arjantin'in başkenti Buenos Aires başta olmak üzere tüm Dünya'daki taraftarları bu tarihi anları yaşamak için saatlerce kutlama yaptı.</p>

SOKAKLARDA ÇILGINCA KUTLAMA

Arjantin'in 36 sene sonra Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar Buenos Aires'te sokaklara indiler. Arjantin'in başkenti Buenos Aires başta olmak üzere tüm Dünya'daki taraftarları bu tarihi anları yaşamak için saatlerce kutlama yaptı.

<p><strong>KUPA ARJANTİN'E GELDİ</strong></p> <p>Arjantin'in Dünya Kupası kazanan takımını taşıyan uçak, Buenos Aires'e iniş yaptı. </p> <p>Arjantin'de gece yarısı olmasına rağmen binlerce taraftar Messi ve  arkadaşlarını kahraman gibi karşıladı. Uçaktan Lionel Messi elinde Dünya Kupası ile indi ve taraftarları selamladı.</p>

KUPA ARJANTİN'E GELDİ

Arjantin'in Dünya Kupası kazanan takımını taşıyan uçak, Buenos Aires'e iniş yaptı. 

Arjantin'de gece yarısı olmasına rağmen binlerce taraftar Messi ve  arkadaşlarını kahraman gibi karşıladı. Uçaktan Lionel Messi elinde Dünya Kupası ile indi ve taraftarları selamladı.

<p><strong>YÜZBİNLERCE TARAFTAR BEKLENİYOR</strong></p> <p>Takımın zafer kutlamalarında yüzbinlerce taraftarın Buenos Aires sokaklarını doldurması ve saatlerce kutlama yapmaları bekleniyor. Oyuncular, Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) Ezeiza'daki eğitim merkezine geçecek ve gece orada konaklayacak. Ardından kutlamalar için yola çıkılacak.</p>

YÜZBİNLERCE TARAFTAR BEKLENİYOR

Takımın zafer kutlamalarında yüzbinlerce taraftarın Buenos Aires sokaklarını doldurması ve saatlerce kutlama yapmaları bekleniyor. Oyuncular, Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) Ezeiza'daki eğitim merkezine geçecek ve gece orada konaklayacak. Ardından kutlamalar için yola çıkılacak.

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