Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Buenos Aires'e geldi!

SOKAKLARDA ÇILGINCA KUTLAMA

Arjantin'in 36 sene sonra Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar Buenos Aires'te sokaklara indiler. Arjantin'in başkenti Buenos Aires başta olmak üzere tüm Dünya'daki taraftarları bu tarihi anları yaşamak için saatlerce kutlama yaptı.