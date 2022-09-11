Uçağı acil iniş yapan İmran Han kimdir?

11 Eylül 2022 Pazar, 16:24

İmran Han Ekim 1952'de Pakistan'ın Lahor şehrinde doğdu. 1975'te Keble Koleji'nden mezun oldu. Krikete ilgi duyan Han, 16 yaşında Lahore A takımında oyanmaya başladı. 1982'de otuz yaşındaki Khan, Pakistan kriket takımının kaptanlığını yapmaya başladı. 1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 23 Kasım 2005'te Khan, Bradford Üniversitesi'nin rektörlüğüne atandı. Pakistan'da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Har 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. eketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

İMRAN HAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

9 Nisan 2022'de mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak hükümet düştü ve başbakanlık görevinden alındı.

İMRAN HAN'IN EŞİ KİM?

İmran Han'ın Sita White ile 6 yıllık bir ilişki yaşadı. Çiftin bu ilişkiden 1992 yılında Tyrian Jade adında bir kız çocukları oldu. Han ilk yıllarda çocuğu kabul etmezken 2004 yılında, Sita White'ın ölümünden sonra Tyrian'ı ailesine kabul etti.

6 Mayıs 1995'te gazeteci Jemima Goldsmith ile evlendi. Çift 22 Haziran 2004'te boşandı. Çiftin İsa ve Kasım adında iki oğlu var.

İmran Han Ekim 2014'te gazeteci Reham Khan evlendi. Çift 2015'de boşandı.

İmran Han başbakan olmadan 6 ay önce 2015 yılından beri beraber olduğu Bushra Bibi ile evlendi. Bushra Bibi Pakistan'da peçe takan ilk başbakan eşi oldu.







